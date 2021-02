Aangehouden voor bedreiging met een mes

Het slachtoffer, een bekende van hem, deed aangifte. Een woordenwisseling zou de aanleiding geweest zijn voor de bedreiging. De 37-jarige Roosendaler is ingesloten in een politiecellencomplex en zit daar nog vast. De verdachte wordt maandag verder gehoord over de bedreiging. Mogelijk was de man onder invloed van drugs ten tijde van het incident.