Man probeert agenten aan te rijden

De verdachte, wiens identiteit bekend is bij de politie, mocht aangehouden worden voor het eerder plegen van een geweldsincident. De agenten troffen hem, in zijn auto aan in de Jan van Eyckstraat in Rucphen. Zij spraken de man aan, maar hij wenste niet mee te werken en ging er vandoor nadat hij de twee agenten bijna had aangereden.

De agenten zetten de achtervolging in en troffen de (lege) auto even later aan aan de Schuitvaart in Rucphen. De auto is in beslag genomen voor onderzoek en de verdachte zal op een later tijdstip aangehouden worden om een verklaring af te leggen. De twee agenten hebben aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling.