Zijn rijbewijs was in november 2020 ingevorderd en de man had een ontzegging gekregen tot augustus 2021. De Middelburger is meegenomen naar het politiebureau en heeft daar een verklaring afgelegd. De agenten zagen de man rijden op de Pietweg in Wolphaartsdijk en hielden hem omstreeks 15.20 uur staande voor de controle.