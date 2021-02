Politie onderschept 200 kilo grondstoffen voor crystal meth

De politie kwam de partij in een lopend onderzoek op het spoor. Nadat een postbezorgdienst de grondstoffen in het appartementencomplex bezorgde, viel het arrestatieteam de woning binnen. Hierbij moest de deurpost het ontgelden. De 62-jarige man die de pakketten in ontvangst nam, tevens een bekende van de politie, werd hierop aangehouden. De man uit Helmond was eveneens in de woning aanwezig en werd ook aangehouden. Beiden zitten vast voor verder onderzoek.