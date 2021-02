Tweede verdachte aangehouden in onderzoek steekincident

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 februari werd al een 22-jarige man uit Den Haag aangehouden na de melding van het steekincident. Hierbij werd een 44-jarige plaatsgenoot verwond met een mes. De 22-jarige verdachte wordt woensdag 24 februari voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Rond 19.00 uur ontving de politie de melding dat er iemand was neergestoken in een woning aan de Van Ruysbroekstraat. Toen agenten de woning ingingen, troffen ze een man aan die meerdere keren was gestoken. De verdachte was ervandoor gegaan, maar kon rond 2 uur ’s nachts alsnog worden aangehouden.

De recherche zet het onderzoek voort en verzoekt getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben zich te melden via 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.