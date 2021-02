Dodelijk steekincident in Team West en Opsporing Verzocht

Dodelijk steekincident - Rijswijk

Een 26-jarige man uit Den Haag wordt donderdag 18 februari rond 13.00 uur op het Julialaantje neergestoken. Hij overlijdt later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een Team Grootschalige Opsporing is gestart om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor deze daad. Agenten hebben meerdere mensen rondom het slachtoffer zien staan om hulp aan te bieden. Het onderzoeksteam komt graag met hen in contact. Ook hebben voorbijgangers gewacht tot de hulpdiensten er waren. Ook met deze mensen komt het team graag in contact. Ieder detail kan namelijk leiden naar een mogelijke dader.

Woninginbraken Calslaan en Abel Tasmanstraat – Gouda

Op dinsdag 1 december 2020 rond 02.50 uur wordt een bewoner van de Calslaan wakker van gebonk. De inbreker ziet de bewoner staan en rijdt vervolgens weg op een scooter. Op vrijdag 4 december 2020 omstreeks 06.00 uur schrikt de bewoonster van een woning aan de Abel Tasmanstraat wakker van het alarm. Ook hier blijkt te zijn ingebroken, mogelijk door dezelfde inbreker. Van deze inbreker worden camerabeelden getoond.

Woninginbraak Groeneweg - Gouda

In de nacht van woensdag 11 november 2020 wordt ingebroken in een woning aan de Groeneweg. Hierbij wordt een bankpas gestolen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de man die bij de pinautomaat aan de Constantijn Huijgenstraat pint. Ook is zijn fiets te zien. Deze fiets is eerder gestolen uit een tuin aan de Schokkerdreef.

Woninginbraak Regentesseplantsoen - Gouda

Op zaterdag 28 november 2020 rond 03.55 uur breken twee mannen in bij een woonboot aan het Regentesseplantsoen. De bewoner wordt wakker. De mannen vertellen van de politie te zijn en doorzoeken zijn boot. Daarna vertrekken ze met diverse spullen. Op camerabeelden is te zien dat de twee mannen op een scooter komen aanrijden.

Woninginbraak en diefstal scooter - Gouda

Op zaterdag 7 november 2020 rond 15.40 uur wordt op de Goudkade een witte motorscooter van het merk Piaggio met kenteken MXZT77 gestolen. Op zondag 15 november tussen 04.30 en 04.50 uur hoort een bewoner van de Veenenburg geluid in de woning van zijn buren die op vakantie zijn. Er wordt op dat moment in de woning ingebroken. Op camerabeelden is te zien dat kort daarvoor twee personen op een motorscooter over de Veenenburg rijden. De scooter blijft vlak naast de woning staan waar is ingebroken. Een kwartier later rijdt de scooter weer weg. Vermoedelijk hebben de inbrekers gebruik gemaakt van de scooter die op 7 november op de Goudkade is gestolen.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

