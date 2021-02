Getuigen gezocht na schoten op woning Trilgras

Het is rond 19.50 uur als de bewoners glas gerinkel horen. Ook een getuige hoort iets voor 20.00 uur schoten. De politie wordt gebeld en als ze ter plaatse zijn, zien zij inderdaad kenmerken van het schietincident. Er zijn kogelgaten en hulzen gevonden. De politie zoekt de dader en doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Signalement

De mogelijke schutter was een man met een donkerkleurige pet, blauwe jas met een fluorescente horizontale streep op het midden van de jas, donkere broek met aan de zijkant/achterkant een fluorescente verticale streep of tekst en donkere schoenen met een fluorescente diagonale streep aan de zijkant.

Informatie?

Heeft u informatie die de politie kan helpen in dit onderzoek? Mogelijk is er in de middag tussen 16.30 en 17.00 uur iemand in de buurt geweest die zich verdacht gedroeg. Zegt u dit iets? Of heeft u wellicht camerabeelden van de omgeving? Dat kan waardevolle informatie voor ons opleveren.

Neem dan contact op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan naar 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand tipformulier.