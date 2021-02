Overval drogisterij aan de Groenendaal

In de ochtend van 16 februari, omstreeks 09.15 uur, had de winkelmedewerker net een paar klanten geholpen toen zij terugliep naar de kassa. Bij de kassa stond een man die een tas voor zich hield en tegen de medewerker zei dat hij geld wilde. Hij dreigde daarbij met een mes. De winkelmedewerker gaf gehoor aan de vraag van de man en stopte het geld van twee kassa’s in de tas. Hierna rende de man de winkel uit in de richting van de Blaak.



Kort daarna is de man mogelijk nog gezien in combinatie met een blauw/paarse Fiat Punto in de Kipstraat, waar hij als passagier instapte. Vervolgens reed de Fiat via de Hoogstraat in de richting van het Oostplein.



Signalement

De dader is een man met lichte huidskleur. Hij was lang en fors van postuur, ongeveer 1.90 meter lang. Hij had een zware stem en sprak Nederlands. Ten tijde van de overval droeg hij een halflange, zwarte Canadian Goose jas en een donkerblauwe Nike trui daaronder. Daarnaast had hij een donkerkleurige (mogelijk groene) joggingbroek aan. Op zijn hoofd droeg hij een zwarte muts en voor zijn mond had hij een zwart mondkapje. Aan zijn voeten had hij lage Nike schoenen met een witte zool en witte sokken. Opvallend waren de fel oranje handschoenen die hij aanhad. De sporttas was zwart van kleur, versleten en een oud model.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen van dit incident. Heeft u die 16 februari iets gezien in de Groenendaal of in de omgeving daar of herkent u de dader? Heeft u de Fiat gezien of heeft u camera’s in de omgeving? Meld het! Neem contact op via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 of vul het contactformulier hieronder in.