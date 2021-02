Getuigen gezocht van overval Henri Polakstraat

Het slachtoffer was op weg naar huis nadat hij eieren had verkocht in de buurt toen hij op de Abraham Kuyperweg plotseling werd achtervolgd. Na een korte achtervolging sloeg het slachtoffer de Henri Polakstraat in waar een van de daders hem staande hield. Het slachtoffer werd door een van de daders bedreigd met een mes waardoor de andere dader zijn bezittingen kon stelen. Beiden daders zijn vanaf de Henri Polakstaat linksaf de Abraham Kuyperstraat opgerend.



Signalement

We zijn op zoek naar twee jongens van 14-17 jaar oud, beiden jongens zijn ongeveer 1.70 meter lang. Een van de daders heeft een smal postuur, was geheel in het zwart gekleed en sprak accentloos Nederlands.



Heeft u meer info van de daders voor ons? Of weet u meer over het incident zelf? Heeft u tips of camerabeelden die ons verder kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Tips melden kan ook via onderstaand tipformulier of via de site van Meld Misdaad Anoniem.