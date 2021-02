Poging overval winkel Koperwiek

Die ochtend komt er, kort na opening, een man de winkel binnen gelopen en gaat direct naar de kassa. Hij sommeert de winkelmedewerker die achter de kassa staat om de kassalade open te maken. Wanneer zij aangeeft dat dit niet gaat, maakt de man met een mes een beweging in de richting van de medewerker. Zij schrikt hier zo van dat ze direct de winkel uitrent. Vervolgens probeert de man nog om de kassalade open te maken. Maar wanneer dat niet lukt, verlaat hij de winkel weer.

Signalement

Het volgende signalement van de dader is bij de politie bekend. Het gaat om een man van rond de 20 jaar oud met een licht-getint uiterlijk en donkere ogen. Hij is ongeveer 1.70 meter lang en heeft een breed postuur. Ten tijde van de overval droeg de man een jas met camouflage patroon. Daarnaast droeg hij een mondkapje en had hij een lichte capuchon op. Ook had hij een gele plastic tas van supermarktketen ‘JUMBO’ bij zich.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen van dit incident. Hebt u die 20e februari iets gezien in de Koperwiek of in de omgeving daar of herkent u de dader? Meld het! Neem contact op via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 of vul het contactformulier hieronder in.