Politie zoekt getuigen van brand Capelle

De brand was in het trappenhuis en beschadigde de voordeur van de woning. Getuigen hoorden kort voor de brand, rond 19.45 uur, een harde knal en de politie houdt rekening met brandstichting.



Getuigen en beelden welkom

De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Wie getuige van de knal en/of de brand is geweest of beelden van bijvoorbeeld een bewakingscamera of dashcam heeft, wordt gevraagd dit met de politie te delen. U kunt bellen met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.