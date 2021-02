Weer vier aanhoudingen in onderzoek rellen Rotterdam

Foto: mediatv.nl



De 14-jarige jongen is door agenten herkend op de beelden bij het omduwen van de container en de vernielingen aan het kunstwerk “Rust in de Reuring”.

De 19-jarige jongen is getoond in een uitzending van Bureau Rijnmond waar hij te zien was met potten van de supplementenwinkel onder zijn armen.

De 25-jarig Rotterdammer was op 25 januari ook al gehouden. Hij is opnieuw aangehouden omdat in het onderzoek nieuwe feiten gezien zijn. Op de beelden is ook hij gezien met een pot van de supplementen winkel.

De 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij plundering van een juwelier op de Groene Hilledijk.



Afgelopen zondag meldde zich nog een 17-jarige Rotterdammer bij het politiebureau. Hij wordt er van verdacht stenen en vuurwerk te hebben gegooid naar agenten.

Op maadag 25 januari zijn bijna 60 verdachten aangehouden. S​​​inds de start van het onderzoek zijn tot nu toe twaalf verdachten aangehouden. Het onderzoek naar de ongeregeldheden gaat onverminderd voort. Er wordt 24-7 alles op alles gezet om de relschoppers op te pakken. Er zijn opnieuw goede en bruikbare tips binnengekomen waarbij ook verschillende namen zijn genoemd. Dit gaat leiden tot nieuwe aanhoudingen.



Nieuwe beelden

Vanavond worden opnieuw meerdere verdachten getoond in Opsporing Verzocht op NPO1, aanvang 21.20 uur. Deze verdachten staan al op https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2021/februari/07-wie-herkent-de-verdachten-ongeregeldheden-rotterdam.html



Donderdag 25 februari worden weer een flink aantal nieuwe beelden van relschoppers getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond, ieder uur te zien bij RTV Rijnmond vanaf 17.20 uur.



Schermen

De verdachten die niet worden herkend, worden mogelijk ook op verschillende in- en outdoor schermen door de stad in Rotterdam getoond. De eerste verdachten staan sinds afgelopen maandag op deze schermen. Tegen alle relschoppers en zeker tegen de minderjarigen en hun ouders zeggen we: laat het zo ver niet komen en kom je melden.



Informatie?

Herken jij 1 van de verdachte(n)?

- Bel de gratis tiplijn 0800-6070 of vul het tipformulier in. Vermeld svp altijd het VRDAM nummer wat op de foto staat.

- Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

- Ook is er de afdeling Team Criminele Inlichtingen waar u uw informatie vertrouwelijk kunt delen. Zij zijn te bereiken via 088-6617734