Drie arrestaties na drugsvondst in woning

De politie kreeg maandagavond tijdens het afhandelen van een melding omstreeks 20.00 uur zicht op een mogelijk dealadres aan de Bontwerkerstraat in Breda. Via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) was eerder over dit pand ook al een tip binnen gekomen. Volgens de anonieme melder is het een komen en gaan van bezoekers die vaak maar enkele minuten binnen blijven en dan soms hun drugs in de nabije speeltuin gebruiken.