Pepperspray en politiehond ingezet bij arrestatie agressieve Tilburger

Hierna stapte de politieman uit zijn auto en nam snel zijn hond ter hand. Ondertussen had de diender via de portofoon assistentie aangevraagd. Hij hoorde dat de man tegen hem riep: “Die pepperspray doet mij niks, kom maar op met die kuthond daar ben ik niet bang van". De man bleef in een gevechtshouding met gebalde vuisten om de agent heen bewegen. Op het moment dat een van de politiemensen bij hem de handboeien aan wilde doen ontstond een worsteling. Ook na sommatie om zijn verzet te staken, bleef hij, terwijl hij op de grond lag, zich verzetten. Hierop heeft de hondengeleider het commando “Vast” gegeven waarna Cobra in het linkerbovenbeen beet van de verdachte. Hierna lukte het de verdachte op zijn buit te draaien, waarna hij zijn verzet staakte.