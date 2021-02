Drugslab aangetroffen in centrum van Veghel

Eerder op de avond kregen we een melding dat er een sterke chemische lucht rondom een pand aan de Hoofdstraat hing. Agenten gingen ter plaatse om dit te controleren en roken ook die chemische lucht. Op het moment dat de agenten bij de loods uitkwamen, vluchtte er een busje met meerdere inzittenden weg. In hun vlucht reden ze de half openstaande roldeur van het pand eruit.

Miljoenenproductie

In het drugslab werd o.a. 18 kilo aan eindproduct en 240 kilo vloeibare grondstoffen aangetroffen. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) rondt vandaag het onderzoek af waarna alles zal worden geruimd en vernietigd. Het ging om een miljoenen productie volgens specialisten van de LFO. De recherche is volop bezig met het onderzoek naar de herkomst van het drugslab.

Aanhouding

Gisterenavond hielden we de tenaamgestelde van het busje aan. Het gaat om een 24-jarige Veghelaar. Zijn mogelijke betrokkenheid bij het drugslab wordt verder onderzocht. Het busje is inmiddels gevonden en daar wordt verder (sporen) onderzoek naar gedaan. Naar de inzittenden zijn we nog steeds op zoek.

Melden helpt!

Ook hier in Veghel is weer gebleken dat melden echt helpt! Een drugslab hoort nergens thuis en al helemaal niet midden in een centrum of woonwijk. Heeft u de afgelopen dagen of gisterenavond iets gezien rondom die loods aan de Hoofdstraat in Veghel? Is u misschien een auto opgevallen of heeft u verdachte personen gezien? Laat het ons dan weten via 0900-8844! Ieder detail kan belangrijk zijn in ons onderzoek.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. De politie neemt informatie en tips over mogelijke drugslabs altijd hoog op. De productie van drugs kan gevaarlijk zijn voor de omgeving. Bovendien worden afvalstoffen vaak illegaal gedumpt, waardoor er schade aan het milieu kan ontstaan. Ook het opruimen van vaten met drugsafval kost de maatschappij veel geld. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan natuurlijk ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier.