Beelden relschoppers Roermond in Opsporing Verzocht

Roermond - Met het ingaan van de avondklok was het op diverse plekken in Limburg eind januari onrustig. Een van de plekken die o.a. met vernielingen en relschoppers te maken kreeg, was Roermond. Twee weken geleden werden via een SpeurMee-video en via de thema-pagina op politie.nl al beelden van 17 verdachten gedeeld. Vanavond worden deze beelden tevens in het televisieprogramma Opsporing Verzocht getoond.