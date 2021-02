Twee overvallen en relschoppers in Bureau Rijnmond

Rotterdam - Deze week in Bureau Rijnmond aandacht voor twee overvallen en de relschoppers van Zuid. Daarnaast zullen nog een keer de beelden worden getoond van een poging doodslag aan de Diergaardesingel in Rotterdam. Voor deze zaak was vorige week ook al aandacht in Bureau Rijnmond