Recordvangsten: 23 ton cocaïne onderschept

De geadresseerde afhandelaar van de drugstransporten is een 28-jarige man uit Vlaardingen. Hij is woensdagmorgen door de politie aangehouden. In zijn woning en op twee bedrijfsadressen in Rotterdam en Bleskensgraaf zijn doorzoekingen gedaan door de Dienst Landelijke Recherche.

In de haven van Hamburg trof de Douane op vrijdag 12 februari 16.174 kilo cocaïne aan in drie containers. Informatie uit de risicoanalyses van de Nederlandse Douane had geleid tot een controle van de containers. De drugs waren verstopt in 1728 blikken met plamuur, wat gebruikt wordt om scheuren en gaten in bijvoorbeeld een muur glad te strijken.

Het transport was aangekomen aan boord van een containerschip uit Paraguay, dat via Tanger en Rotterdam de Noord-Duitse havenstad had bereikt. De containers zouden vermoedelijk worden doorgevoerd naar Nederland.