Man met vuurwapen in broeksband aangehouden

Naar aanleiding van een melding over een vechtpartij tussen een groep jongeren in Dordrecht gingen politiemensen naar het Suze Groenewegerf. De groep jongeren bleek zich bij aankomst verspreid te hebben maar een man, die voldeed aan een door een getuige opgegeven signalement, kon staande gehouden worden. Omdat hij een vuurwapen in zijn broeksband had, werd hij aangehouden. Het vuurwapen is in beslag genomen.