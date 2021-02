Politie zoekt getuigen van gewapende woningoverval Zutphen

De politie heeft onder andere buurtonderzoek gedaan en is opzoek naar getuigen en camerabeelden. Hebt u iets verdachts gehoord of gezien net voor, tijdens of na deze woningoverval aan de Kuiperstraat in Zutphen? Of hebt u iemand in uw omgeving gezien of gesproken die sinds zaterdag 20 februari een gouden schakelketting in zijn of haar bezit heeft of iets daarover gezegd heeft? Of hebt u andere informatie of camerabeelden uit de omgeving? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt bellen naar 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2021078981 MK