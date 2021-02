Voorbeelden van cybercrime zijn hacking, DDoS-aanvallen, ransomware, virussen en malware. Maar ook klassieke misdaad zien we steeds meer online, denk aan internetoplichting, vriend-in-nood-fraude en phishing.

Mobiele Media Lab stopt bij scholen

Het Mobiele Media Lab van de politie stopt deze maand bij vier basisscholen in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Hoeveel weten de leerlingen al van digitale veiligheid? Hun kennis over digitale criminaliteit wordt getest met een quiz en een wijkagent gaat in gesprek met de leerlingen over hoe ze zichzelf en anderen digitaal kunnen beschermen. Ook kunnen de kinderen zich aanmelden voor de online game HackShield. Wie weet worden zij later dit jaar dan wel gehuldigd als echte junior cyberagent door de gemeente Utrecht!

Het Mobiele Media Lab gaat naar:

Woensdag 3 maart: basisschool Apollo 11

Woensdag 10 maart: basisschool De Boomgaard locatie Langerakbaan

Vrijdag 19 maart: basisschool de Ridderhof

Woensdag 24 maart: basisschool De Torenpleinschool

22 maart Talkshow ‘De Ondernemer Draait Door’

Hoe bescherm je je als (MKB)bedrijf tegen cybercriminelen? Welke beveiligingsmaatregelen kun je nemen? En hoe kan de politie jou helpen? In de cybertalkshow ‘De Ondernemer Draait Door’ gaan - onder leiding van presentator Ewout Genemans - politie, Openbaar Ministerie, VNO NCW en een ondernemer die slachtoffer is geworden het gesprek met elkaar aan over cybercrime. De talkshow wordt maandag 22 maart van 19.30 tot 20.30 uur live uitgezonden op www.deondernemerdraaitdoor.nl.

9 en 23 maart cyberaangifte-avond

Op dinsdag 9 en 23 maart is de politie in de avond speciaal bereikbaar voor slachtoffers van cybercrime die aangifte willen doen. Met deze avondopenstelling wil de politie het makkelijker maken in deze digitale maand voor bewoners om hierover contact te zoeken met de politie. Slachtoffers kunnen bellen met 0900 8844.

26 maart presentatie digitale veiligheid

De buurtteams Vleuten en De Meern verzorgen samen een presentatie over digitale veiligheid voor inwoners van hun gebied. De presentatie is op vrijdag 26 maart van 14.00 tot 15.00 uur. Inwoners kunnen zich aanmelden via hun buurtteam.

31 maart Cyberclinic op YouTube

Het Team High Tech Crime van de politie geeft op woensdag 31 maart een presentatie om 20.30 uur live op het YouTube kanaal van de politie Utrecht. Ze laten zien wat veelgebruikte manieren van cybercriminelen zijn om slachtoffers geld of informatie af te troggelen. En vertellen waar je op moet letten en hoe je jezelf zoveel mogelijk kunt beschermen.

Meer weten?

Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn de eerste wijken waar politie en gemeente op deze manier extra inzetten op digitale veiligheid. Mogelijk volgen later in het jaar ook andere wijken in Utrecht. Wilt u meer weten over cybercrime en digitale criminaliteit en hoe u zich hiertegen kunt beschermen? Lees dan hier verder: