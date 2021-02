Twee verdachten van woninginbraak aangehouden

Omstreeks 21.30 uur kreeg de politie melding dat er ingebroken zou worden in een flatwoning. De politie ging direct ter plaatse. Hier bleek de toegangsdeur tot het appartement opengebroken te zijn. In de woning trof de politie de twee verdachten aan. De mannen werden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

In de flat vond de politie inbrekersgereedschap. Onderzocht wordt of dit eigendom is van de verdachten en of hiermee de woning is opengebroken.

2021038754