Verkeerscontrole op Westtangent

De Westtangent is een drukke weg waar vaak en veel te hard wordt gereden. De meeste verkeersongevallen hebben ook met de te hoge snelheid te maken. Van alle geregistreerde aanrijdingen zijn maar liefst de helft met letsel. En soms nog ernstiger, zoals het dodelijke verkeersongeval op 19 juni 2019, waarbij een vrouw op een fiets de weg over wilde steken en daarbij werd aangereden door een snel rijdende auto. Vanaf 6 januari van dit jaar is de cyclus van de verkeerslichten op de Westtangent aangepast en worden bestuurders die zich aan de maximum snelheid van 50 km per uur houden ‘beloond’ met een groene golf.

In totaal bekeurde de politie negenentwintig bestuurders voor een te hoge snelheid. Daarvan reden er vier meer dan 50 km te hard (en reden dus boven de 100 km per uur) dat zij naast de bekeuring ook hun rijbewijs moesten inleveren. De snelste bestuurder reed 118 km per uur. Verder werden acht bestuurders bekeurd voor het niet handfree bellen en kregen nog enkelen een bekeuring wegens het negeren van het rode verkeerslichten het niet dragen van een veiligheidsgordel.