Twee aanhoudingen in Scheveningen

Omdat het niet toegestaan is om daar met fietsen, brommers, scooters of motoren te rijden, kregen de jongeren een bekeuring. De twee vrouwen vonden het daarbij nodig om de agenten uit te schelden en te beledigen. Zij werden daarom aangehouden voor belediging. Omstanders bemoeiden zich met de aanhouding en waren agressief richting de collega’s. Ook werden een fiets van de politie en een fiets van een handhaver meegenomen door omstanders. De fietsen zijn later verderop aangetroffen. De twee aangehouden vrouwen worden op een politiebureau verhoord.



De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Lees hier meer over agressie of geweld tegen politiemedewerkers en hulpverleners.