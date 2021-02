12-jarige jongen overvallen en beroofd op de Pascalweg

Het slachtoffer is op zijn step onderweg naar huis als hij op de Pascalweg ter hoogte van het speeltuintje, door drie jongens wordt klemgereden op een fiets. Zij schreeuwen iets naar hem en manen hem te stoppen. Ze stappen af van hun fietsen en vrijwel meteen krijgt het slachtoffer een klap in zijn gezicht van één van de jongens. Vervolgens pakt dezelfde jongen, de bril en koptelefoon van het slachtoffer af en geeft hem een duw, waardoor hij in de bosjes beland.

Bang en aangeslagen belt het slachtoffer de politie en wacht hen op. Nadat de collega’s hem aantreffen, brengen ze hem naar huis waarop de ouders aangifte doen van beroving

Signalement

Het zou gaan om drie blanke jongens tussen de 12 en 14 jaar:

Zij hadden alle drie een fiets bij zich

Twee van de daders droegen een wit t-shirt met een zwarte broek

De derde dader droeg een zwarte trui met een zwarte broek

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of weet u hier meer over? Laat het ons dan weten via onderstaand tipformulier. U kunt ook bellen met 0900-8844 of uw tip doorgeven aan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.