Getuigen gezocht van steekincident Kruisplein

Rond 19:45 uur lijkt er een ruzie te ontstaan in een grotere groep jongeren. Niet veel later wordt ook op die locatie een 16-jarige jongen gestoken, waarbij hij ernstig gewond raakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Er wordt onderzocht of de ruzie, eerder op die avond, in verband gebracht kant worden met het steekincident.

Signalement dader

De dader was vermoedelijk een jongen tussen de 16 en 18 jaar oud met een donkere huidskleur en kroes/ krullend donker haar wat omhoog stond met de zijkanten opgeschoren. Hij droeg een zwart trainingspak met aan de zijkant witte strepen, zwarte schoenen, zwart mondkapje en handschoenen. Na het incident vluchtte de dader in de richting van de Pauluskerk.

Journalist bespuugd

Na het incident werd een filmende journalist bespuugd door een omstander. Een 48-jarige verdachte uit Rotterdam is hiervoor aangehouden.

Help het onderzoek

De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de dader(s) of over wat er gebeurd is. Ook nodigt de politie getuigen uit om eventuele beelden die zijn gemaakt te delen. Heeft u informatie die de politie kan helpen? Bel dan 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u uw tips of beelden delen via onderstaand tipformulier.