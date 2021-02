Gecrashte bestuurder aangehouden voor onder andere witwassen

Op woensdag 24 februari 2021 om 17.55 uur werden meerdere politie-eenheden naar de rijksweg A59 gestuurd ter hoogte van Terheijden. Verschillende getuigen hadden gemeld dat er een auto hard over de snelweg reed en daarbij gevaarlijke capriolen uithaalde. Uiteindelijk was de auto gecrasht en was de bestuurder en enige inzittende weggerend. Een zoekactie werd opgestart. De politieheli had de man snel gespot.