Politie arresteert duo in drugspand

Drugsgebruikers kunnen veel overlast veroorzaken. Omwonenden klagen over dubbel geparkeerde auto’s, harde muziek, scheldpartijen op straat en gevoelens van onveiligheid. Gemeenten en politie pakken samen drugsoverlast aan. Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Want de politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig.