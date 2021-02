Honden uitgemergeld en ondervoed: een hond overleden

Een van de honden werd door een van de eigenaren dood aangeleverd bij de dierenambulance. Omdat de dierenambulance het niet vertrouwde, werd de hulp van de dierenpolitie ingeroepen. Vanwege de erbarmelijke toestand waarin de overleden hond verkeerde, is het dier in beslag genomen en werd veterinair forensisch onderzoek verricht op het lichaam van de dode hond. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de hond was overleden door ondervoeding.

De dierenpolitie heeft daarop samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) een controle uitgevoerd op het terrein. De tweede hond, die in bezit was van dezelfde eigenaren, is daar eveneens in beslag genomen en direct overgebracht naar een dierenarts voor behandeling en verzorging. Ook deze hond bleek er zeer slecht aan toe te zijn en het is de vraag of deze hond het gaat overleven.

Zowel de dierenpolitie als de LID hebben proces-verbaal opgemaakt tegen de eigenaren van het bedrijf.

2021030355