Getuigenoproep verkeersongeval Noorderbreedte

De politie spreekt graag met getuigen die het voertuig, een grijze Volkswagen Golf, eerder hebben zien rijden of het ongeval hebben zien gebeuren. Wellicht zijn er mensen die de velg van het voertuig herkennen. Heb jij nuttige informatie voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.