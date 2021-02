Voortvluchtige Erxinio L. aangehouden in Spanje

Amsterdam - Donderdag 25 februari 2021 is door de Guardia Civil in de Spaanse kustplaats Valencia de 21-jarige Erxinio L. aangehouden op verdenking van doodslag/moord. De verdachte uit Amsterdam stond internationaal gesignaleerd inzake een dodelijke schietpartij, die op 18 mei 2019 heeft plaatsgevonden in de Amsterdamse parkeergarage The Bank op de Amstelstraat.