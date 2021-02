Politie ontdekt mini-drugslab in woning

Op zaterdag 27 februari rond middennacht zagen surveillerende agenten iemand op een scooter rijden over de Oldenzaalsestraat in Hengelo. De scooter was niet voorzien van verlichting. De bestuurder ging er bij het zien van het politievoertuig vandoor. Hierop werd de achtervolging ingezet.

Op een gegeven moment begaf de scooter het en ging de bestuurder er lopend vandoor. Agenten zagen dat hij een tas van zich afgooide. Na een korte sprint konden de agenten de bestuurder staande houden. In de tas werden meerdere gripzakken met vermoedelijk verdovende middelen aangetroffen. Hierop werd de bestuurder van de scooter, een 38-jarige man, aangehouden.

In de woning van de verdachte, in Haaksbergen, werd even later een mini-drugslab aangetroffen. In de woning wordt vandaag nader onderzoek gepleegd en er zal een buurtonderzoek gehouden.



2021089810 ^cw