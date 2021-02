Vuurwapen aangetroffen in woning, 32-jarige man aangehouden

De politie ontving een anonieme tip dat zich in de woning iemand zou bevinden die in het bezit zou zijn van een vuurwapen. Na grondig onderzoek is er besloten de woning te doorzoeken. De man en het vuurwapen zijn daadwerkelijk in de woning aangetroffen.

Beloning voor tip vuurwapen

Als reactie op de vele schietpartijen in de openbare ruimte en om te voorkomen dat er slachtoffers vallen, heeft de hoofdofficier van justitie in Rotterdam een beloning uitgeloofd voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Wil je meer weten over deze tipgeldregeling? Klik dan hier.