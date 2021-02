Henneptoppen in beslag genomen

De dienders waren op vrijdagavond 26 februari op zoek naar een gestolen motor. Ze hadden informatie dat deze mogelijk op de Jan Vermeerlaan zou staan. Bij het schuurtje van de woning spraken ze de 20-jarige verdachte aan. Ze vroegen of ze in het schuurtje mochten kijken en zagen vervolgens de zak gevuld met henneptoppen liggen. Daarop is de man direct aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. De hennep is in beslag genomen. Er werd ook nog een shell (vuurwerk) gevonden, ook deze is in beslag genomen.