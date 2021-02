Man aangehouden nadat hij met mes in andermans auto zat

De politie ontving vrijdag 26 februari rond 13:20 uur een melding dat er een onbekende man in het voertuig van de meldster aan de Hoffmannlaan in Tilburg zat. Ze vertelde dat ze zojuist naar haar auto was gelopen en dat ze in haar geparkeerde voertuig een onbekend persoon zag zitten die in het bezit was van een mes. De meldster schrok hiervan. Ze voelde zich door de man bedreigd en belde direct de politie.

Agenten ter plaatse zien in de auto, op de bestuurderstoel, een man zitten die in het bezit is van een mes. De man wordt daarom gevraagd het mes weg te leggen en met zijn handen omhoog het voertuig te verlaten. Hij stapt hierop wel het voertuig uit, maar legt het mes niet weg. Opnieuw vragen de politiemensen of de man het mes weg wil leggen. Dit doet hij niet en houdt het mes vast. Omdat hij wederom geen gehoor geeft, het mes in zijn handen houdt en in de richting van de agenten stapt, pakken de politiemensen hun vuurwapen vast en zeggen ze nogmaals dat hij het mes weg moet leggen. Uiteindelijk werkt de man mee en houden agenten de 27-jarige Tilburger aan voor bedreiging en het overtreden van de Wet wapens en munitie. De man is overgebracht naar het cellencomplex waar hij door agenten wordt gehoord. Het mes is in beslag genomen en wordt vernietigd.