Man raakt ernstig gewond nabij Prins Clausbrug; politie zoekt getuigen

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het letsel van het slachtoffer en is op zoek naar getuigen om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Heeft u iets gezien tussen 18.30 en 19.45 op of in de omgeving van de Prins Clausbrug? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op de politie via 0900-8844. Ook komt de politie graag in contact met mensen die in het bezit zijn van (beveiligings)camera’s rondom die omgeving. De beelden kunnen worden geüpload via politie.nl/upload.

2021035745