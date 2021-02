Gewapende woningoverval Marnixkade

De recherche is op zoek naar getuigen van de overval. Heeft u iets gezien of heeft u mogelijk camerabeelden (van bijvoorbeeld dashcams of camera’s in de omgeving)? Neem contact op met 0900 8844 of gebruik onderstaande tipformulier om beelden ter beschikking te stellen aan het onderzoeksteam. Anoniem uw tip geven? Neem contact op met 0800 7000.