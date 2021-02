Overval restaurant, getuigen gezocht

Twee in het zwart geklede jonge mannen kwamen 20.00 het restaurant binnen en bedreigden het aanwezige personeelslid. Zij gingen er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor. Van de twee daders is -naast de zwarte kleding- bekend dat ze beiden ongeveer 1m70 lang zijn, na de overval zijn ze in een donkerkleurige personenauto gestapt.



De recherche onderzoekt de zaak. Heeft u zaterdagavond 27 februari omstreeks 20.00 uur iets gezien in de omgeving van het Heeswijkplein dat met deze overval te maken kan hebben? De districtsrecherche Den Haag Zuid is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.