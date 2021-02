4 aanhoudingen na drukte in Valkenbergpark Breda

Het was zaterdag 27 februari, aan het begin van de avond, erg druk in het Valkenbergpark in Breda. Veel mensen waren bij elkaar en hielden zich niet aan de coronamaatregelen. Om de orde te handhaven stapten politiemensen, BOA’s en horecaondernemers rond 20:00 uur gezamenlijk het Valkenbergpark op en stuurden de aanwezige huiswaarts. Bijna alle mensen gaven gehoor aan de oproep en verlieten rustig het park. Een enkeling gaf geen gehoor. Vier mannen zijn daarom gisteren door de politie aangehouden. Een 19-jarige Bredanaar is gearresteerd voor opruiing. Een 24-jarige man werd door agenten in zijn woonplaats aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Een 49-jarige man, zonder vaste woon of verblijfplaat, werd opgepakt omdat hij agenten met glas bekogelde en een 43-jarige Bredanaar zit vast omdat hij een fiets richting politiemensen gooide. Een agent moest de fiets, die werd gegooid, weren en liep hierdoor een kleine verwonding op. Agenten hebben daarom aangifte van zware mishandeling gedaan.