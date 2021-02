Mannen aangehouden na poging straatroof

Het duo zou op zondagochtend 28 februari rond 21.50 uur hebben toegeslagen. Ze dreigden met een mes en eisten geld. Dat werd echter niet gegeven en de twee straatrovers gingen er per fiets vandoor. De politie werd gewaarschuwd en kon de twee verdachten even later, op straat, aanhouden dankzij een goed signalement. Het tweetal is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor verder onderzoek.