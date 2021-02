Verdachte aangehouden na inrijden op man

De verdachte werd rond 7.55 uur aan de Generaal Maczekstraat aangehouden kort na het incident dat zich afspeelde aan de Johannastraat. Er is direct ter plaatse een onderzoek ingesteld, daarbij heeft de politie in een nabijgelegen straat een auto in beslag genomen. De verdachte is eerst meegenomen naar de huisartsenpost omdat hij gewond was. Hoe dat exact kwam is onderwerp van onderzoek. Bij het incident zou een tweede verdachte betrokken zijn. Naar deze man wordt nog gezocht. De politie heeft wel een vermoeden wie de man is en roept hem op om zich te melden.