Getuigen en beelden gezocht na woningoverval

Het slachtoffer hoorde ’s nachts gerommel bij een raam van de woning. Toen hij ging kijken, stonden er drie mannen die vervolgens het raam openden en de woning binnengingen. De drie daders hebben de bewoner vastgepakt, waarop de bewoner heeft geschreeuwd. Hierna verlieten de drie daders de woning. Een melder zag kort na het incident drie donkergeklede mannen met gezichtsbedekking wegrennen en belde de politie. Rechercheurs deden direct na de melding onderzoek in en rondom de woning, op zoek naar sporen.



Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het Arnold Spoelplein in de nacht van 2 op 3 februari. Ieder detail kan helpen in de zoektocht naar de verdachten van deze woningoverval. Ook komt de politie graag met u in contact als u in de omgeving van het Arnold Spoelplein een videodeurbelsysteem, een camera in uw auto of een camera aan de gevel heeft hangen. U kunt beelden online aan de politie versturen via deze link. Heeft u informatie of tips? Bel ons direct op 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.