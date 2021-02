Verdachte diefstal auto op heterdaad aangehouden

Rond 5.15 uur kwam er een melding binnen van een gestolen auto. Deze auto stond geparkeerd in de Ratinéstraat. Agenten onderweg naar de melding zagen een auto voor een stoplicht stilstaan die voldeed aan de omschrijving. De auto reed met hoge snelheid weg en de agenten besloten er achteraan te gaan. Ondanks een stopsignaal bleef de 28-jarige bestuurder uit Tilburg doorrijden waarop de agenten de achtervolging inzetten. Op de Ringbaan Noord slipte het voertuig weg en kwam tegen een boom tot stilstand, waarna de bestuurder aangehouden kon worden.

De bestuurder van de auto is aangehouden als verdachte van diefstal van het voertuig en diverse verkeersovertredingen. Hij is meegenomen naar het politiecellencomplex voor verhoor en onderzoek. Hier bleek dat de verdachte geen geldig rijbewijs had en vermoedelijk onder invloed van drugs was.