Twee mannen aangehouden na mishandeling

Rond 23.30 uur werd bij de politie gemeld dat een 32-jarige man uit Arnhem in een woning was mishandeld en daarbij gewond was geraakt aan zijn hoofd. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Na behandeling van zijn verwondingen kon hij weer naar huis.

Aan de hand van verklaringen konden agenten al snel twee mannen (20 en 24 jaar) uit Arnhem aanhouden. Uit een eerste onderzoek bleek dat het slachtoffer en de twee aangehouden verdachten elkaar kenden.

De politie onderzoekt wat er exact is gebeurd.

2021053245 (hp)