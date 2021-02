Drietal aangehouden na vondst hennepkwekerij

De politie kwam de kwekerij op het spoor na meerdere meldingen. Bij aankomst van de woning, ontdekten agenten al vrij snel in een schuur aan de achterzijde een zogenaamde droogruimte met henneptoppen inclusief een in werking zijnde plantage. Daarna klopte de politie aan bij het huis en trof daar een vrouw aan die op haar kleding hennepresten had zitten. Hierop werd de vrouw aangehouden.

Vervolgens gingen de agenten de woning binnen en troffen hier een knipruimte aan waar een man en vrouw aan het knippen waren. Dit duo werd ook aangehouden. Verder onderzoek in de woning leverde nog twee in werking zijnde kwekerijen op. De politie heeft in totaal ruim 100 planten, 3 kilo toppen, ruim een kilo knipafval en apparatuur aangetroffen en in beslag genomen. Ook bleek sprake van diefstal van stroom. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de hennepkwekerij ontruimd.

Het drietal werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

2021023398