Burgers houden inbreker aan

De politie werd rond17.30 uur gewaarschuwd dat er twee mannen aan het inbreken waren. Een van de mannen zou er op de Tramsingel vandoor zijn gegaan in een auto die reed in de richting van de brandweerkazerne. Een tweede inbreker was, door nog onbekende oorzaak, in de singel beland. Omstanders hebben de kletsnatte inbreker aangehouden. De verdachte is overgedragen aan de politie. Ter plaatse is een onderzoek ingesteld waarbij meerdere getuigen zijn gehoord. De bewoonster van de studentenwoning heeft aangifte gedaan. De politie is nog op zoek naar de tweede inbreker.