Politie doet onderzoek naar relschoppers

Een speciaal rechercheteam is al ruim een week aan de gang om deze ‘Tilburgse’ relschoppers op te sporen. Ondertussen zijn al vele camerabeelden bekeken waarop vernielers en relschoppers te zien zijn. Rechercheurs zijn deze beelden aan het bestuderen om te kijken of ze mensen op de beelden herkennen. Mocht dat niet lukken dan is een volgende stap om de beelden online te tonen of er in Bureau Brabant of Opsporing Verzocht aandacht aan te besteden. Op basis van de beelden is op 3 februari al een persoon aangehouden.