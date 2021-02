Hengelaar aangehouden bij autokraak

Maandag 1 februari kreeg de politie rond 23:45 uur melding dat een man zich verdacht gedroeg bij een geparkeerde auto op de Amstelstraat. Agenten kwamen en hielden de man op heterdaad aan terwijl hij in de auto inbrak. Aan zijn fiets zat een staaldraad die gebruikt kan worden voor inbreken via hengelen (via de brievenbus van buiten naar binnen hengelen om de deur te openen). De man, 40 jaar oud uit Oostvoorne, had spullen bij zich die afkomstig bleken van woninginbraken. Deze zijn in beslag genomen. Hij wordt verdacht van mogelijk twintig gevallen van woninginbraak, voornamelijk gepleegd via hengelen. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie heeft de zaken in onderzoek.

Voorkom inbraak via hengelen door de deur altijd op slot te draaien en de sleutel niet in het slot te laten zitten. Mensen die bang zijn bij bijvoorbeeld brand de deur niet snel te kunnen openen, kunnen kiezen voor een slot dat van binnenuit een druk- en draaiknop heeft. Hierbij is geen sleutel aan de binnenkant nodig om de deur van het slot te halen.