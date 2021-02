Politie zoekt specifieke getuige van beroving Hilversum

De jongen was donderdagmiddag samen met een vriend aan het fietsen over de Weg over de Anna’s Hoeve toen er drie jongens op het bospad opdoken. Het drietal belaagde de twee jongens, bedreigden hen met iets wat er uit zag als een vuurwapen en pakten spullen af. Daarna gingen de jongens er vandoor in de richting van de voetbalvelden.

De verdachten zijn alle drie rond de 14 jaar oud en allemaal rond de 1.65 meter lang. Twee droegen een zwarte of donkere jas, de ander droeg een blauwe jas. Ze hadden alle drie donkergekleurde broeken aan.

Vermoedelijk heeft een getuige gezien wat er donderdag precies gebeurd is op de Weg over de Anna’s Hoeve in Hilversum. Voor het onderzoek is deze getuige van groot belang. Daarnaast komt de recherche graag in contact met andere getuigen of mensen die denken te weten wie er achter deze beroving zit. Contact opnemen kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.