Aanhouding voor bedreiging in onderzoek Lombardijen

In het onderzoek naar de vuurwerkexplosies zijn inmiddels vier aanhoudingen verricht en meer worden niet uitgesloten. Samen met een groot rechercheteam probeert het basisteam te achterhalen wie er verantwoordelijk zijn geweest voor deze reeks incidenten. Die zorgden niet alleen voor veel schade maar zorgde er ook voor dat een paar bewoners niet meer in hun eigen bed durfden te slapen, uit angst voor nieuwe branden.

Om deze zaken op te kunnen lossen onderzoeken we sporen en kijken we camerabeelden uit. Daarnaast zijn we afhankelijk van verklaringen van getuigen en mensen die misschien meer informatie hebben. Afgelopen tijd merkten we dat er bedreigingen werden geuit in de richting van iemand waarvan de verdachte dacht dat hij of zij informatie met ons deelde. Woensdagochtend werd daarom een 16-jarige jongen hier in de wijk aangehouden. Hij is verhoord en donderdagavond weer naar huis gestuurd. De officier van justitie bepaalt op een later moment hoe de verdachte wordt gestraft of zichzelf moet verantwoorden voor de rechter.

We vinden het belangrijk dat iedereen die informatie heeft of iets met ons wil delen om de wijk veiliger te maken, dat ook kan doen. Signalen over bedreiging van getuigen nemen we dan ook heel serieus, en dan pakken we door.

Heeft u iets dat u met ons wil delen? Kunnen wij iets voor u betekenen? Laat het ons weten. Bel 0900-8844 of de opsporingstiplijn: 0800-6070. Liever anoniem? Bel 0800-7000.

Een vertrouwelijk gesprek met Team Criminele Inlichtingen (TCI) kan via 088 - 6617734